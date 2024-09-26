موقف إنساني في خضم الحرب.. فيديو لمُسيّرة أوكرانية أرسلت لقتل جندي روسي فأنقذته

ونشرت كتيبة K-2، التي تعد جزءًا من اللواء 54 للجيش الأوكراني، الفيديو الذي يُظهر تعبيرات الوجه المتوترة للجندي الروسي المصاب، ولكن من غير الواضح أين أو متى تم تصوير الفيديو أو ما يثبت أن الجندي روسي فعلًا.