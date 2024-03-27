مصر.. 5 جرحى بانفجارات في 3 محطات صرف صحي

شهدت 3 محطات صرف صحي في ضواحي العاصمة المصرية القاهرة، انفجارات هائلة أسفرت عن إصابة 5 أشخاص جرى نقلهم لمستشفيَي الخانكة والسلام لتلقي العلاج.
وحسب موقع "القاهرة 24"، أوضحت المعاينة الأولية لانفجار 3 محطات صرف صحي في آن واحد بالخانكة والمرج والخصوص، بمحافظة القليوبية شمالي القاهرة، أن "السبب تسريب غاز في خطوط الصرف".
ونقل "القاهرة 24" عن مصدر بمحافظة القليوبية، أن تسريب غاز في خط صرف 1200 هو سبب حدوث انفجار في محطة الصرف الصحي بالمرج الجديدة بمنطقة القلج، والمرتبطة بـ 3 محطات أخرى.
وأوضح المصدر أن شركات البترول تصرف في خطوط القاهرة الكبرى عبر الأنابيب، مشيرًا إلى أنه حدث اختلاط خطوط صرف بالمواد البترولية، مما أدى إلى تسريب وحريق بالمحطة، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، دون أن يمتد للمناطق المجاورة له، وتم إعادة تشغيل المرحلة الثانية للمحطة.
وتبيّن أن "محطة الخصوص التي شهدت الواقعة تخدم محطات القلج والمرج، وعندما حدث تسريب في المحطة أثر على الباقي، وجارٍ الآن تشغيل 60% من المحطة".