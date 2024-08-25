الثلوج تتساقط صيفًا بشكل مفاجئ في كاليفورنيا

شهدت ولايتا كاليفورنيا وواشنطن يوم السبت، تساقطًا غير متوقع للثلوج في فصل الصيف؛ نتيجة لحالة طقس بارد قادمة من خليج ألاسكا.
وأغلقت السلطات المحلية أجزاء من الطريق السريع بعد تراكم ما يقدر بثلاث بوصات من الثلوج خلال الليل؛ حيث أظهرت الصور التي نشرتها دائرة الأرصاد الجوية الوطنية والسلطات المحلية، قمم الجبال مغطاة بالثلوج؛ بما في ذلك قمة جبل رينييه، مع تراكم الثلوج أيضًا في نقطة مراقبة مئذنة فيستا، الواقعة جنوب شرق حديقة يوسمايت الوطنية في سييرا نيفادا بكاليفورنيا.
وقال نائب شريف مقاطعة ماديرا، لاري ريتش: "إن رؤية الثلوج في ميناريت فيستا في شهر أغسطس كان بالتأكيد غير متوقع".
وهذه الظاهرة الجوية النادرة تعكس تأثيرات غير مألوفة في الطقس الصيفي على طول الساحل الغربي للولايات المتحدة؛ مما يستدعي من السكان والزوار اتخاذ الحيطة والحذر عند التنقل في المناطق الجبلية.