الثلوج تتساقط صيفًا بشكل مفاجئ في كاليفورنيا

وأغلقت السلطات المحلية أجزاء من الطريق السريع بعد تراكم ما يقدر بثلاث بوصات من الثلوج خلال الليل؛ حيث أظهرت الصور التي نشرتها دائرة الأرصاد الجوية الوطنية والسلطات المحلية، قمم الجبال مغطاة بالثلوج؛ بما في ذلك قمة جبل رينييه، مع تراكم الثلوج أيضًا في نقطة مراقبة مئذنة فيستا، الواقعة جنوب شرق حديقة يوسمايت الوطنية في سييرا نيفادا بكاليفورنيا.