بالفيديو فيضانات تجتاح نيويورك.. مقتل امرأة والسلطات تعلن الطوارئ

وأعلنت حاكمة الولاية كاثي هوشول حالة طوارئ في مقاطعة أورانج، شمال غرب مدينة نيويورك، وفي مقاطعة أونتاريو بوسط الولاية؛ مشيرة إلى أن ما يصل إلى 200 ملم من الأمطار خلق ظروفًا "مهددة للأرواح بسبب الفيضانات".