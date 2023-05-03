على غرار "شينغن" الأوروبية.. مناقشات لإصدار تأشيرة خليجية موحدة للسياح

ونقل موقع (hoteliermiddleeast) عن عدد من المسؤولين في هيئات ووزارات السياحة بالخليج خلال مشاركتهم في سوق السفر العربي في دبي الذي يستمر إلى يوم غد الخميس، أن هناك نيةً لإصدار تأشيرة سياحية موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي.