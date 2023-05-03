على غرار "شينغن" الأوروبية.. مناقشات لإصدار تأشيرة خليجية موحدة للسياح

تُجري دول مجلس التعاون الخليجي مناقشات لإصدار تأشيرة سياحية موحدة على غرار تأشيرة "شينغن" الأوروبية، تسمح للسياح بزيارة جميع الدول الأعضاء بتأشيرة واحدة.
ونقل موقع (hoteliermiddleeast) عن عدد من المسؤولين في هيئات ووزارات السياحة بالخليج خلال مشاركتهم في سوق السفر العربي في دبي الذي يستمر إلى يوم غد الخميس، أن هناك نيةً لإصدار تأشيرة سياحية موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي.
ووفقاً للتقرير، فإن مونديال كأس العالم لكرة القدم الذي أقيم في قطر نهاية العام الماضي كان اختباراً ناجحاً للتعاون المشترك بين دول الخليج، والذي أدّى إلى فتح مناقشات حول سياسات سفر مماثلة أكثر استدامة تسمح للسياح بالتنقل بحُرية بين دول الخليج.