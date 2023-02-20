فيديو مؤثر يرصد لحظات مروعة لوقوع زلزال في ولاية هاتاي التركية

انتشر فيديو يوثق اللحظات المروعة الأولى، التي ضرب فيها زلزال ولاية هاتاي التركية مساء اليوم الاثنين، وفقًا للعربية نت.
وتفصيلاً، رصد الفيديو هلع السكان أثناء ضرب الزلزال، الذي وثقته كاميرا في الشارع، أظهرت اهتزاز سيارة كبيرة بشكل قوي، وكذلك اهتزاز أعمدة الإضاءة.
وأفادت وكالة الأناضول بأن هذه هي اللقطات الأولى للزلزال الذي ضرب تركيا مساء الاثنين، وجاء بقوة 6.4 على مقياس ريختر.
يُذكر أنه سُمع صوت انهيار للمباني في مدينة أنطاكيا، عاصمة ولاية هاتاي، التي لحقت بها الكثير من الأضرار في الزلزال الذي ضرب المنطقة قبل أيام.
وشعر بالهزة الأرضية التي ضربت أنطاكيا سكان لبنان وسوريا وفلسطين والقاهرة.
من جهتها، أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية بوقوع زلزالَين جديدَين في محافظة هاتاي جنوب البلاد على الحدود مع سوريا.
ونقلت وكالة الأناضول الرسمية عن إدارة الكوارث إعلانها تسجيل زلزال شدته 6.4 درجة على مقياس ريختر، ثم زلزال آخر بقوة 5.8 درجة في صمنداغ بالمحافظة الواقعة جنوب تركيا.
ونقلت الأناضول عن فؤاد أقطاي، نائب الرئيس التركي، قوله إن ثمانية أشخاص على الأقل أُصيبوا بسبب الزلزالَين في هاتاي .
وأضاف أقطاي في مؤتمر صحفي بأن الزلزال الأول وقع في منطقة دفنة بهاتاي، ثم تبعته 20 هزة ارتدادية.
وناشد نائب الرئيس التركي جميع المواطنين عدم التوجه أو الدخول إلى المباني في المدن المتضررة من الزلزال.
وأفاد تلفزيون (تي.آر.تي) بتوقف حركة الطيران في مطار هاتاي ، وانهيار مبانٍ في المحافظة بسبب الزلزالين.
ونقلت وكالة الأناضول عن "آفاد" سحبها تحذيرًا أصدرته في وقت سابق من خطر ارتفاع مستوى سطح البحر نتيجة للزلزالَين.
من ناحية أخرى، أعلن المركز الوطني السوري للزلازل تسجيل هزة أرضية بقوة 6.3 درجة، مركزها يقع شمال غرب البلاد، قرب الحدود مع تركيا.
وقالت وزارة الإعلام السورية إن الهزة الأرضية شعر بها سكان عدد من محافظات البلاد.
وأعلنت منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) وقوع إصابات في بلدة جنديرس شمال حلب من جراء سقوط أحجار، والقفز من أبنية مرتفعة، والتدافع.
وأفادت المنظمة الإنسانية على تويتر بانهيار بناءَين متصدعَين غير مأهولين، ومئذنة مسجد، إضافة إلى عدد من الأبنية المتصدعة غرب إدلب، دون وقوع إصابات.
وأشارت المنظمة، التي تنشط في مناطق تخضع لسيطرة المعارضة في سوريا، إلى انهيار جدران وشرفات منازل في مدن وبلدات عدة في ريفَي حلب وإدلب.
وأفادت وكالة الأنباء السورية نقلاً عن مصدر طبي في مستشفى حلب الجامعي بوصول ستة مصابين بسبب تساقُط الأحجار من الأبنية من جراء الهزة الأرضية.
ونقلت الوكالة عن قائد فوج إطفاء في اللاذقية قوله إنه لا توجد تقارير عن أضرار في الأبنية حتى الآن نتيجة الهزة الأرضية.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع حالة من الهلع بين المواطنين، وخروجهم إلى الشوارع إثر الهزة الأرضية الشديدة التي شعر بها سكان مناطق شمال غرب البلاد ومحافظات اللاذقية وحماة وحلب.
ووصف المرصد الهزة الأرضية الأخيرة بأنها "الأعنف" بعد زلزال السادس من فبراير الجاري، الذي ضرب شمال غرب سوريا وجنوب تركيا، وتسبب في مقتل وإصابة عشرات الآلاف من الأشخاص.