بعد احتفال ميسي مرتديًا البشت العربي.. شاهد ما فعلَته جماهير التانغو في الدوحة

وحسب صحيفة "القبس" الكويتية، توافدت الجماهير الأرجنتينية في العاصمة القطرية الدوحة صباح اليوم التالي على محلات بيع البشوت بسوق واقف في قطر، لشراء بشت تذكاري في الدوحة، واقتنائه معهم إلى الأرجنتين عند العودة كذكرى للتتويج التاريخي للتانغو.