محطات
بعد احتفال ميسي مرتديًا البشت العربي.. شاهد ما فعلَته جماهير التانغو في الدوحة
عقب تتويج منتخب الأرجنتين بطلًا لكأس العالم في قطر 2022، رفع نجم التانغو ليونيل ميسي، كأس البطولة وهو يرتدي البشت العربي الذي أهداه إياه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وحسب صحيفة "القبس" الكويتية، توافدت الجماهير الأرجنتينية في العاصمة القطرية الدوحة صباح اليوم التالي على محلات بيع البشوت بسوق واقف في قطر، لشراء بشت تذكاري في الدوحة، واقتنائه معهم إلى الأرجنتين عند العودة كذكرى للتتويج التاريخي للتانغو.
وحصد منتخب الأرجنتين لقب كأس العالم أول أمس بعد فوزه على حامل اللقب فرنسا بنتيجة 4- 2 بركلات الترجيح.