بسبب الزوجة الثانية.. هذا ما فعلته امرأة يمنية بزوجها في حظيرة الأبقار

وأشارت المصادر إلى نشوب خلافات أسرية بين الزوج وزوجته، بعد زواجه بأخرى، في الوقت الذي كانت تخشى فيه أن ينجب منها أطفالًا، ويذهب إرث الزوج لغير أبناء الزوجة، التي أقدمت على ارتكاب الجريمة ليلة عيد الأضحى الماضي.