دانيال تضرب ليبيا.. السيول تحاصر مدينةً وأخرى تعلن "فقدان السيطرة"

وكانت آثار العاصفة دانيال أقل إلى حد ما في بنغازي؛ حيث شاركت فِرَق أهلية في مواجهة أضرار السيول؛ إلا أن الوضع في المناطق القريبة من الساحل ظل صعبًا؛ حيث غمرتها المياه بالكامل؛ فيما طُرحت تساؤلات حول مدى قدرة سد "وادي قطارة"، الذي يبعد 33 كيلومترًا فقط شرق بنغازي، على تحمل ضغط المياه الكبير؛ إذ تتجمع عنده كل سيول الجبل الأخضر.