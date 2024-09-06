تقلباتٌ مُقلقة: تدهور العلاقات مع المسلمين في أمريكا وتصاعد التحيزات العنصرية
أظهر استطلاعٌ أجراه معهد بروكينغز الأمريكي، أن المواقف والسلوكيات الإيجابية تجاه المسلمين بين الأمريكيين قد تراجعت.
وأُجريت هذه الدراسة من قِبل جامعة ماريلاند في الفترة من 26 يوليو إلى 1 أغسطس 2024، واشتملت على قسمَيْن: الأول، يتعلق بتغيُّر مواقف الجمهور الأمريكي تجاه الإسلام والمسلمين، والآخر، يدرس التحيزات ضدّ المجموعات العرقية.
وتمّ إجراء الاستطلاع على 1510 بالغين، ووفقاً لنتائج البحث، تراجعت الآراء الإيجابية تجاه المسلمين بين الديمقراطيين والجمهوريين، لكن هذا التراجع كان أكثر وضوحاً بين الجمهوريين، حيث كان نحو 52% من الجمهوريين ينظرون إيجابياً للمسلمين في فبراير 2024، بينما انخفضت هذه النسبة إلى 46% في يوليو، أما بالنسبة للديموقراطيين، فانخفضت النسبة من 83% في فبراير إلى 80% في يوليو.
وتضمن الاستطلاع أيضاً تحيزات تجاه اليهود، حيث اختلفت الآراء حسب عرق المشاركين، فقط 9% من البيض يرون اليهود كأشخاصٍ غير مرغوبٍ فيهم، بينما يعتقد 37% أن المسلمين غير مرغوبٍ فيهم.
ومن بين السود، 29% يرون المسلمين غير مرغوبٍ فيهم، و21% يرون اليهود كذلك، أما اللاتينيون، فـ 33% منهم يعتقدون أن المسلمين غير مرغوبٍ فيهم، و22% يرون اليهود كذلك.