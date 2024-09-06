تقلباتٌ مُقلقة: تدهور العلاقات مع المسلمين في أمريكا وتصاعد التحيزات العنصرية

وتمّ إجراء الاستطلاع على 1510 بالغين، ووفقاً لنتائج البحث، تراجعت الآراء الإيجابية تجاه المسلمين بين الديمقراطيين والجمهوريين، لكن هذا التراجع كان أكثر وضوحاً بين الجمهوريين، حيث كان نحو 52% من الجمهوريين ينظرون إيجابياً للمسلمين في فبراير 2024، بينما انخفضت هذه النسبة إلى 46% في يوليو، أما بالنسبة للديموقراطيين، فانخفضت النسبة من 83% في فبراير إلى 80% في يوليو.