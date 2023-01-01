سُم مستخدم بالسيارات يقتل 18 طفلًا.. وقف إنتاج دواء للسعال وتحقيق بهذا البلد!

قال وزير الصحة الهندي: إن الشركة الهندية المصنّعة لشراب السعال المرتبط بما لا يقل عن 18 حالة وفاة في أوزبكستان، أوقفت الإنتاج بعد تحقيق أجراه منظمو الأدوية.
وأشارت وزارة الصحة في أوزباكستان إلى أن شراب السعال "Doc-1" المصنوع من قِبَل شركة الأدوية الهندية "Marion Biotech" احتوى على محلول سام يُدعى "إيثيلين جلايكول".
وأفادت الوزارة الأوزباكستانية بفصل 7 موظفين بسبب الإهمال، وتسليم جميع الوثائق ذات الصلة لسلطات إنفاذ القانون لإجراء تحقيق، وذكرت الوزارة أيضًا، أن استخدام أولياء الأمور لشراب السعال؛ كان بشكل غير صحيح.
وخلال تغريدة أول أمس الجمعة، أكد وزير الصحة الهندي، مانسوخ ماندافيا، إيقاف جميع أنشطة تصنيع شركة "Marion Biotech" في مقرها الرئيسي بولاية أوتار براديش الشمالية، اعتبارًا من مساء الخميس "مع إجراء المزيد من التحقيقات" بعد عملية تفتيش من قِبَل وكالة تنظيم الأدوية الهندية.
وقال الرئيس القانوني للشركة، حسن هاريس، لوكالة الأنباء الهندية "ANI": "نحن في انتظار التقارير، وتم تفتيش المصنع، وأوقفنا إنتاج جميع الأدوية".
وفي بيان صدر الثلاثاء، أوضحت جمهورية أوزبكستان أن استخدام الآباء شراب "Doc-1 Max" بشكل غير صحيح كعلاج للبرد كان بمفردهم، أو بناءً على توصية من البائعين بالصيدليات؛ مما أدى لمعاناة الأطفال الذين تناولوا الدواء بسبب ضيق تنفسي.
وأفادت وزارة الصحة الأوزباكستانية في البيان، بأن الأطفال المتوفين استهلكوا جرعة تراوحت من 2.5 إلى 5 مليلتر من الدواء في المنزل ليومين إلى 7 أيام قبل نقلهم إلى المستشفى، ويتجاوز ذلك الجرعة المعيارية للأطفال، وفق "cnn بالعربية".
وأشارت الوزارة إلى إعطاء الدواء لجميع الأطفال دون وصفة طبية، ولم يتضح بعدُ عدد الأطفال الذين استهلكوا شراب السعال الملوث بـ"إيثيلين جلايكول"، أو الذين تم إعطاؤهم كمية تتجاوز الجرعة القياسية، أو كليهما.
وتتواجد مادة "إيثيلين جلايكول" بشكل شائع في مضادات التجمد المستخدمة في السيارات، ويمكنها التسبب في تلف الدماغ، والرئتين، والكبد، والكلى، والوفاة في حال استهلاكها.