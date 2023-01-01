سُم مستخدم بالسيارات يقتل 18 طفلًا.. وقف إنتاج دواء للسعال وتحقيق بهذا البلد!

وخلال تغريدة أول أمس الجمعة، أكد وزير الصحة الهندي، مانسوخ ماندافيا، إيقاف جميع أنشطة تصنيع شركة "Marion Biotech" في مقرها الرئيسي بولاية أوتار براديش الشمالية، اعتبارًا من مساء الخميس "مع إجراء المزيد من التحقيقات" بعد عملية تفتيش من قِبَل وكالة تنظيم الأدوية الهندية.