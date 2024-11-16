اخسر واربح مالًا وفيرًا.. ما الثروة التي حصدها "تايسون" بعد خسارته من "بول"؟!

كشفت تقاريرُ إعلامية عن المبلغ الذي تقاضاه كلٌّ من: الأسطورة "مايك تايسون"، و"جيك بول" المؤثّر على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي تحوّل إلى ملاكم إثر خوضهما نزالًا مثيرًا، صباح اليوم السبت.
وخسر "مايك تايسون" "58 عامًا" أمام "جيك بول" "27 عامًا" بإجماع لجنة الحكام بفارق النقاط 79 - 73 في نزالهما على ملعب "أي تي أند تي" بولاية تكساس، وحظيت المباراة بتغطيةٍ إعلامية واسعة، وتم نقلُها عبْر منصة "نتفليكس". ووفقًا لما ذكره موقع "givemesport"، نقلًا عن عدة تقارير: فإن "مايك تايسون" سيحصل على 20 مليون دولار، بينما سيجني "جيك بول" 40 مليون دولار.
وأشار الموقع إلى أنّ هذه الأرقام تتعلّق بالنزال فقط؛ حيث من المرجح أن يجني كلا الطرفين مبالغَ أكبر بكثير من خلال أمور مثل الرعاية، ومبيعات التذاكر، وربما حتى عائدات البث، وقد يعني ذلك أن "تايسون" قد ينتهي به المطاف بجنْي أموال أكثر من المعلن عنها؛ وفق ما نقلت "روسيا اليوم".
تجدر الإشارة إلى أن "تايسون" اعتزل الملاكمة المحترفة عام 2005 برصيد 50 فوزًا، و6 هزائم، بينما يمتلك "بول" 10 انتصارات، ومُنِيَ بهزيمة واحدة. نزالهما على ملعب "أي تي أند تي" بولاية تكساس، وحظيت المباراة بتغطية إعلامية واسعة وتم نقلها عبر منصة "نتفليكس".