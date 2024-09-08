بالفيديو.. فرار 5 سجناء خطرين من سجن شديد الحراسة في البرتغال

وكشف موقع "سكاي نيوز" البريطاني نقلاً عن مصلحة السجون البرتغالية أن الرجال الخمسة، الذين تتراوح أعمارهم بين 33 و61 عامًا، فروا صباح السبت الماضي بعد أن حصلوا على "مساعدة خارجية" من شركاء، قدموا لهم سُلَّمًا، استخدموه في تسلُّق الجدار.