بعد قرار "استثمار الكويت" بفتح مكتب تمثيلي في السعودية.. مسؤول كويتي: بيئة الاستثمار في المملكة جذبت انتباه العالم أجمع

وقال "المضف": إنه "غني عن البيان ما تشهده المملكة العربية السعودية من تطور ونمو اقتصادي كبير أدى إلى خلق بيئة استثمارية غنية جذبت انتباه العالم أجمع، كما أن اقتصاد المملكة العربية السعودية من ضمن الاقتصاديات الكبرى في العالم، وهي عضو دائم في مجموعة العشرين (G20) ولها دور بارز ومؤثر في منظمة الأوبك (OPEC)، كما تشهد المملكة تصاعدًا ملحوظًا بأهميتها الاقتصادية والاستثمارية وتعاظم دورها في صنع القرارات الاقتصادية الدولية".