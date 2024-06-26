بعد قرار "استثمار الكويت" بفتح مكتب تمثيلي في السعودية.. مسؤول كويتي: بيئة الاستثمار في المملكة جذبت انتباه العالم أجمع

قررت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، فتح مكتب تمثيلي في السعودية في إطار تعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين الكويت والمملكة.
وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، أوضح وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الدكتور أنور المضف، أن "قرار الهيئة يأتي رغبةً في توطيد العلاقات وتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار بين البلدين".
وقال "المضف": إنه "غني عن البيان ما تشهده المملكة العربية السعودية من تطور ونمو اقتصادي كبير أدى إلى خلق بيئة استثمارية غنية جذبت انتباه العالم أجمع، كما أن اقتصاد المملكة العربية السعودية من ضمن الاقتصاديات الكبرى في العالم، وهي عضو دائم في مجموعة العشرين (G20) ولها دور بارز ومؤثر في منظمة الأوبك (OPEC)، كما تشهد المملكة تصاعدًا ملحوظًا بأهميتها الاقتصادية والاستثمارية وتعاظم دورها في صنع القرارات الاقتصادية الدولية".
وأشار "المضف" إلى أن "تواجد مكتب تمثيلي للهيئة العامة للاستثمار في المملكة، سيمكّن الهيئة من استكشاف الفرص الاستثمارية واقتناصها؛ وهو الأمر الذي بالتأكيد سيزيد من آفاق التعاون مع الشركات السعودية والعالمية في مشاريع مشتركة لتعزيز التنمية الاقتصادية في البلدين".
وأضاف أن "فتح المكتب التمثيلي سيسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين الكويت والسعودية، وستوطد هذه الخطوة العلاقات الثنائية بين البلدين، وستفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والاستثمار".