أحدهم فاز بها للمرة الثانية.. نوبل للكيمياء تذهب إلى ثلاثة صنعوا جوهرة تاج العلم

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم منح جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2022 لثلاثة علماء هم: كارولين آر بيرتوزي، ومورتن ميلدال، وك.باري شاربلس؛ تقديرًا لجهودهم البارزة في تطوير كيمياء النقر والكيمياء الحيوية.
وقالت أكاديمية نوبل: إن كلًا من باري شاربلس ومورتن ميلدال وضع الأساس لشكل وظيفي من الكيمياء؛ حيث تلتصق وحدات البناء الجزيئية معًا بسرعة وكفاءة، وأضافت أن كارولين بيرتوزي أخذت كيمياء النقرات إلى بُعد جديد وبدأت في استخدامها في الكائنات الحية.
وقال بيان نوبل: لطالما كان الكيميائيون مدفوعين بالرغبة في بناء جزيئات معقدة بشكل متزايد. في الأبحاث الصيدلانية، غالبًا ما ينطوي هذا على إعادة تكوين جزيئات طبيعية ذات خصائص طبية، وقد أدى ذلك إلى العديد من التركيبات الجزيئية الرائعة، ولكن إنتاجها يستغرق وقتًا طويلاً ومكلفًا للغاية.
المثير أن العالم باري شاربلس سبق له الفوز بجائزة نوبل في الكيمياء عام 2000.
ووضع شابلس مفهوم كيمياء النقر، وهو شكل من أشكال الكيمياء البسيطة والموثوقة، حيث تحدث التفاعلات بسرعة ويتم تجنب المنتجات الثانوية غير المرغوب فيها.
ثم قدم مورتن ميلدال وباري شاربلس بشكل مستقل عن بعضهما البعض، ما يمكن تسميته جوهرة التاج لكيمياء النقر: النحاس المحفز، وهو تفاعل كيميائي فعال يستخدم الآن على نطاق واسع، مثل تطوير المستحضرات الصيدلانية لرسم خرائط الحمض النووي وإنشاء مواد أكثر ملاءمة للغرض.
وانتقلت كارولين آر بيرتوزي بكيمياء النقرات إلى مستوى جديد، وبهدف رسم خريطة للجزيئات الحيوية المهمة والمراوغة على سطح الخلايا - الجليكانات - طورت تفاعلات النقر التي تعمل داخل الكائنات الحية، حيث تحدث تفاعلاتها البيولوجية المتعامدة دون الإخلال بالكيمياء الطبيعية للخلية.
تُستخدم هذه التفاعلات الآن عالميًا لاستكشاف الخلايا وتتبع العمليات البيولوجية، وباستخدام التفاعلات المتعامدة الحيوية، قام الباحثون بتحسين استهداف المستحضرات الصيدلانية للسرطان، والتي يتم اختبارها الآن في التجارب السريرية.