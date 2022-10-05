أحدهم فاز بها للمرة الثانية.. نوبل للكيمياء تذهب إلى ثلاثة صنعوا جوهرة تاج العلم

وقال بيان نوبل: لطالما كان الكيميائيون مدفوعين بالرغبة في بناء جزيئات معقدة بشكل متزايد. في الأبحاث الصيدلانية، غالبًا ما ينطوي هذا على إعادة تكوين جزيئات طبيعية ذات خصائص طبية، وقد أدى ذلك إلى العديد من التركيبات الجزيئية الرائعة، ولكن إنتاجها يستغرق وقتًا طويلاً ومكلفًا للغاية.