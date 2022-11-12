"حدثٌ هام للبشرية" ولا داعي للخوف.. كم يصل عدد سكان العالم بعد 3 أيام؟!

وأضافت: "مع ذلك، أدرك أن هذه ليست لحظة يحتفل بها الجميع بالضرورة. يشعر البعض بالقلق من عالم مزدحم بعدد كبير جدًّا من السكان وموارد غير كافية للعيش على أساسها"؛ داعية إلى عدم "الخوف" من هذا العدد؛ بحسب موقع "dw".