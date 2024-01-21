"ناسا" تستعيد الاتصال بمروحيتها على المريخ بعد انقطاعه

وافادت "ناسا" في المنشور الذي أوردته مساء الجمعة أن "إنجينويتي" وصلت إلى ارتفاع 12 متراً، ولكن "أثناء هبوطها، توقفت الاتصالات بين المروحية والمركبة الجوالة في وقت أبكر، قبل هبوطها".