"لأن الناس كانوا يلاحقونه".. بالفيديو: سائح يفتح باب طائرة قبل إقلاعها ويثير ذعر الركاب

وحسب وكالة "رويترز"، كتبت أنانيا تيانغتاي، وهي من مستخدمي فيسبوك، والتي كانت على متن الطائرة: "عمّت حالة من الفوضى الطائرة بأكملها"، مضيفة أن المسؤولين اقتادوا الراكب إلى خارج الطائرة.