"لأن الناس كانوا يلاحقونه".. بالفيديو: سائح يفتح باب طائرة قبل إقلاعها ويثير ذعر الركاب

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون التايلاندية ومسؤولون محليون، السبت، إن سائحاً كندياً فتح باب طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية التايلاندية، بينما كانت تستعد للإقلاع من مطار تشيانغ ماي متجهة إلى العاصمة بانكوك.
وحسب وكالة "رويترز"، كتبت أنانيا تيانغتاي، وهي من مستخدمي فيسبوك، والتي كانت على متن الطائرة: "عمّت حالة من الفوضى الطائرة بأكملها"، مضيفة أن المسؤولين اقتادوا الراكب إلى خارج الطائرة.
وتابعت: "ماذا لو كنا على ارتفاع 30 ألف قدم فوق مستوى سطح البحر؟، ماذا كان سيحدث؟".
وقال مدير المطار، إن أحد الركاب فتح باب الطوارئ، مما أدى إلى فتح الزلاجة القابلة للنفخ، ولم تتمكن الطائرة من الإقلاع.
وأوضح أن الطائرة عادت إلى موقعها ونزل منها الركاب، وقام الفنيون بإجراء فحوصات السلامة. وأضاف أن الواقعة أثرت في أكثر من 10 رحلات جوية أخرى في المطار.
وقالت الخطوط الجوية التايلاندية إنه بعد التفتيش، تم السماح للطائرة بالمغادرة. وأوضحت أن جميع الركاب وطاقم الطائرة بخير.
وفي وقتٍ لاحقٍ، بثّت قناة تلفزيونية محلية لقطات للراكب وهو قيد الاحتجاز في مركز للشرطة، موضحة أنه سائح كندي.
وقال محامي السائح، إن موكله "اعترف بأنه فتح الباب، والسبب أن الناس كانوا يلاحقونه.. (وتبيّن) من سلوكه أنه كان يهذي على الأرجح".