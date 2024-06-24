مشهد لا يراه كثيرون في حياتهم.. هذا ما فعله السكان لحظة عبور أناكوندا جريحة للطريق

لن يشاهد كثيرون هذا المشهد في حياتهم، فقد كشف فيديو عن اللحظة التي عبرت فيها حية أناكوندا عملاقة أحد الطرق البرية في غابات الأمازون، بينما وقف سكان المنطقة يحرسونها وهي تسير ببطء نحو الأحراش.