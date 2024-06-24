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مشهد لا يراه كثيرون في حياتهم.. هذا ما فعله السكان لحظة عبور أناكوندا جريحة للطريق
لن يشاهد كثيرون هذا المشهد في حياتهم، فقد كشف فيديو عن اللحظة التي عبرت فيها حية أناكوندا عملاقة أحد الطرق البرية في غابات الأمازون، بينما وقف سكان المنطقة يحرسونها وهي تسير ببطء نحو الأحراش.
وقالت صفحة "يونيفيجن نيوز" على موقع "يوتيوب": إن الواقعة حدثت في ولاية أكري شمالي غرب البرازيل.
وحسب "يونيفيجن نيوز"، كانت الحية التي يبلغ طولها 5 أمتار، تتحرك ببطء بينما كان سائقو السيارات والسكان المحليون يراقبونها؛ للتأكد من عدم تعرضها للأذى.
ومع ذلك، فإن الأناكوندا كانت تعاني بالفعل من بعض الإصابات السابقة، لذا قام موظفو الحياة البرية بالإمساك بها، ونقلها إلى مركز للحياة البرية بالولاية، حيث خضعت للعلاج قبل أن تتم إعادتها إلى البرية.