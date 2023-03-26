جمعت 6 ملايين جنيه.. 3 حيل للنصب استخدمتها المليونيرة المتسولة قبل أن يُسقطها هذا الفيديو في مصر

النقاب كان وسيلة التخفي للمليونيرة المتسولة من ملاحقات أبناء قريتها في الشرقية، التي جمعت منها مبالغ مالية كبيرة، وأجهزة الأمن أيضًا، بعد أن أصبحت مطاردة بسبب 35 قضية نصب ضدها بعد جمعها 6 ملايين جنيه؛ حيث قررت الهروب من الشرقية وذهبت إلى الإسماعيلية وأقامت فيها لتبتعد عن ملاحقات جيرانها، وبعد ذلك قررت الانتقال إلى القاهرة الجديدة وارتدت النقاب وبدأت في التسول.