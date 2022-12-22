واشنطن.. عاصفة شتوية تجلب أبرد عيد ميلاد منذ عقود

يتوقع أن تجلب العاصفة ظروفًا صعبة بسبب شدة الرياح والثلوج ستعيق المواصلات.
يقول خبراء الأرصاد: إن عاصفة شتوية كبرى تجتاح الولايات المتحدة هذا الأسبوع قد تجلب أبرد عيد ميلاد منذ أربعة عقود في أجزاء من البلاد.
وسوف تتجه موجة البرد "وهي تحدث مرة كل جيل" إلى الشرق، بعد أن بدأت في شمال غرب المحيط الهادي الثلاثاء، قبل أن تتحول إلى "إعصار شبيه بالقنبلة" بحلول الجمعة.
ويواجه أكثر من 90 مليون شخص هذا الطقس الشتوي السيئ عبر 37 ولاية.
وسوف يتعرض نحو 80 في المئة من البلاد لدرجات حرارة دون الصفر، بما في ذلك أماكن في أقصى الجنوب مثل تكساس.