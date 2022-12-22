واشنطن.. عاصفة شتوية تجلب أبرد عيد ميلاد منذ عقود

وسوف تتجه موجة البرد "وهي تحدث مرة كل جيل" إلى الشرق، بعد أن بدأت في شمال غرب المحيط الهادي الثلاثاء، قبل أن تتحول إلى "إعصار شبيه بالقنبلة" بحلول الجمعة.