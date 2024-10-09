طائرة تركية تهبط اضطراريًّا في نيويورك إثر وفاة قائدها

وأفاد يحيى أوستون، الناطق باسم الخطوط التركية، بأن الطائرة من طراز إيرباص 350 أقلعت من سياتل على الساحل الغربي للولايات المتحدة، وكانت متجهة إلى إسطنبول، وتعرَّض قائدها للإغماء أثناء الرحلة، وبعد محاولة فاشلة لتقديم الإسعافات الأولية قرر أعضاء قمرة القيادة، المكونة من طيارَيْن آخرَيْن، القيام بهبوط اضطراري، غير أن قائد الطائرة فارق الحياة قبل الهبوط.