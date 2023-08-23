"جيمس ويب" ينشر صورة مذهلة وغير مسبوقة لـ"السديم الحلقي"

وتُعَد "NIRCam" -وفق "سكاي نيوز عربية"- جزءًا لا يتجزأ من التلسكوب؛ حيث تعمل على مراقبة مجموعة واسعة من الأجرام السماوية؛ بما في ذلك المجرات والنجوم والكواكب والسدم، بدقة عالية.