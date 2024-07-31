علماء: "طفيلي" في فضلات القطط علاج مستقبلي للاضطرابات العصبية

وكان على فريق الدراسة أولًا معرفة ما إذا كان بإمكانهم جعل الطفيليات تنتج البروتينات العلاجية بفاعلية، ثم اختبار ما إذا كانت الطفيليات قادرة على "بصق" البروتينات مرة أخرى إلى خلايا الدماغ المصابة.