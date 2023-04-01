الأعلى منذ 50 عاماً ..التضخم في باكستان يرتفع إلى 35,4%

بلغ معدل التضخم السنوي في باكستان 35,37 في المئة في مارس (آذار) الماضي، وفقًا لبيانات حكومية صدرت، اليوم (السبت)، وهو الأعلى منذ ما يقرب من خمسة عقود، مع سعي الحكومة لتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي لإطلاق خطة إنقاذ هي بأمس الحاجة إليها.
وتوقعت وزارة المالية أن يظل التضخم عند مستويات مرتفعة؛ بسبب فجوة العرض والطلب النسبية للمواد الأساسية، وانخفاض سعر الصرف والتعديل التصاعدي الأخير لأسعار البنزين والديزل، وفقاً لـ"فرانس برس".
وتحتاج باكستان إلى مليارات الدولارات لخدمة ديونها، في حين تضاءلت احتياطيات النقد الأجنبي وتراجع سعر صرف الروبية.