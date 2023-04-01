الأعلى منذ 50 عاماً ..التضخم في باكستان يرتفع إلى 35,4%

بلغ معدل التضخم السنوي في باكستان 35,37 في المئة في مارس (آذار) الماضي، وفقًا لبيانات حكومية صدرت، اليوم (السبت)، وهو الأعلى منذ ما يقرب من خمسة عقود، مع سعي الحكومة لتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي لإطلاق خطة إنقاذ هي بأمس الحاجة إليها.