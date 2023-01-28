لحسم الصراع بين "زوجته" و"أخته".. هذا ما فعله زعيم كوريا الشمالية

وكان كيم جونغ أون قد خلف والده في الحكم رغم أنه كان الأصغر بين الأبناء الثلاثة، وهو ما دفعه، بحسب الكثير من الخبراء، إلى اغتيال أخيه الأكبر غير الشقيق، جونغ نام، في عام 2017، والذي كان قد عاش أواخر حياته خارج البلاد موجهًا انتقادات وصفت بالمعتدلة للنظام القائم في البلاد، وذلك قبل أن يلقى حتفه بغاز أعصاب في ماليزيا.