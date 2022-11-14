وسط غموض كبير.. وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح بعد الاعتداء عليه في مصر

وفي وقت سابق، قال مصدر مسؤول في مصر: إن السلطات المصرية فتحت تحقيقًا في الواقعة للوقوف على تفاصيلها؛ مشيرًا إلى أنه غير معلوم ما إذا كان "طلفاح" قد دخل في غيبوبة كاملة من عدمه، وهو يخضع للإجراءات الطبية اللازمة حاليًا.