القضية الصدمة.. "أسوأ قاتلة أطفال في تاريخ بريطانيا" تعتزم على هذا التحرك!

وكانت "لوسي ليتبي" تهاجم الأطفال بعد مغادرة والديهم، أو إثر مغادرة الممرضة المسؤولة، أو في الليل عندما تكون بمفردها. ثم كانت تنضمّ أحيانًا إلى الجهود الجماعية لإنقاذ الأطفال حديثي الولادة، وحتى مساعدة الأهل اليائسين.