الصين تطلق قمرًا اصطناعيًا للكشف عن ملوحة المحيطات

وأعلنت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء -وفق وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)- أن القمر الاصطناعي أُطلق باستخدام صاروخ حامل من طراز (لونغ مارش-4 بي واي53)، ودخل بنجاح المدار المخطط له مسبقًا، مشيرة إلى أن القمر سيعزز قدرات الصين للكشف بدقة عالية عن ملوحة المحيطات، وتحسين جمع البيانات حول ديناميات المحيطات والعوامل البيئية، وتعزيز دقة منتجات التنبؤ البحرية الصينية.