"عملاقة وتطير في الهواء".. عناكب "جورو" السامة تستعد لـ"غزو" ولايات شرق أمريكا

ويعد هذا النوع من العناكب سامًا، لكن خبراء يؤكدون أنها لا تشكل خطرًا على البشر، لأن السم مخصص للمخلوقات التي تعلق في شباكها، بما في ذلك الفراشات والدبابير والصراصير، ولا توجد أدلة حتى الآن على أنها تسبب ضررًا للبشر أو الحيوانات الأليفة.