"عملاقة وتطير في الهواء".. عناكب "جورو" السامة تستعد لـ"غزو" ولايات شرق أمريكا
تستعد مناطق في شمال شرقي الولايات المتحدة لغزو نوع عملاق من العناكب السامة التي يبلغ طول أرجلها نحو 10 سنتيمترات ويمكنها "الطيران" في الهواء، وفقًا لشبكة "سي بي إس".
وفي وقت سابق من هذا العام، حذرت شركة "نيوجيرسي" لمكافحة الحشرات من العناكب القادمة، قائلة إنه "سيصعب تفويت عناكب جورو" لأن الإناث يصل طول أرجلها إلى 10 سنتيمترات، وتشتهر بألوانها الصفراء والرمادية.
وقالت الشركة إن "ما يميز هذا النوع من العناكب عن غيرها هو قدرتها على الطيران، وهي سمة غير شائعة بين العناكب".
وعلى الرغم من أن كلمة الطيران لا تعني أن هذه العناكب يمكنها فعل ذلك مثل الطيور، إلا أن عناكب جورو تستخدم تقنية تُعرف باسم البالون، إذ تطلق خيوطًا حريرية في الهواء، مما يسمح لها بحملها بوساطة الرياح.
وقال عالم البيئة خوسيه راميريز غاروفالو، إن "الأمر يتعلق بموعد وصول العناكب إلى نيويورك ونيو جيرسي".
ووجدت دراسة نشرت في أكتوبر الماضي أن هذا النوع من العناكب الغازية "وجدت لتبقى".
وقالت الدراسة إن موطن هذه العناكب في آسيا، ولكن تم إدخالها إلى شمال جورجيا في عام 2010 تقريبًا، وهي مستمرة في الانتشار.
وحذر الخبراء منذ عام 2022، من أن عناكب جورو يمكن أن تنتشر في نيويورك وولايات الساحل الشرقي.
وأبلغ سكان محليون عن رؤية عناكب جورو في معظم أنحاء شرق الولايات المتحدة، بما في ذلك فلوريدا وألاباما وميسيسيبي وكارولينا وتينيسي وكنتاكي وفرجينيا ووست فرجينيا وميريلاند وأوهايو.
وقال الباحث في جامعة جورجيا، آندي ديفيس، إن العناكب يمكن أن تظهر في أنحاء نيويورك والولايات المجاورة هذا الصيف.
ويعد هذا النوع من العناكب سامًا، لكن خبراء يؤكدون أنها لا تشكل خطرًا على البشر، لأن السم مخصص للمخلوقات التي تعلق في شباكها، بما في ذلك الفراشات والدبابير والصراصير، ولا توجد أدلة حتى الآن على أنها تسبب ضررًا للبشر أو الحيوانات الأليفة.