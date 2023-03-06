القاهرة.. الحكومة تطرح 10% من حصتها في شركة "المصرية للاتصالات" بالبورصة

تعمل في مصر 4 شركات لخدمات الهاتف المحمول، هي "المصرية للاتصالات" الحكومية، و"فودافون مصر" التابعة لمجموعة فودافون البريطانية وتملك "المصرية للاتصالات" حصة 45% منها، و"أورنج مصر" التابعة لمجموعة أورنج الفرنسية، و"اتصالات مصر" التابعة لاتصالات الإماراتية.