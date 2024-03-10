قد تحدث عند منتصف العمر.. دراسة: الأبناء يرثون السمنة عن آبائهم البدناء

أوضحت دراسة حديثة، أن السمنة يمكن أن تنتقل من الآباء إلى الأبناء، الذين قد يصبحون أكثر عُرضة للإصابة بالسمنة بـ6 أضعاف بحلول الأربعينيات والخمسينيات من العمر، إذا ترعرعوا في ظروف غير صحية.