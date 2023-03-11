الفيضانات الهادرة بأستراليا تتسبَّب في إخلاء سكان قرية بالمروحيات

من ناحيتها قالت الشرطة: إن مروحيات وطائرات أخرى نقلت 53 شخصًا من الأكثر ضعفًا في الأيام الماضية من قرية بورك تاون الصغيرة، موضحة أنه تم إجلاء كبار السن والأطفال الصغار أولًا.