بعد توقف لـ14 عامًا.. عودة العمالة المنزلية الإثيوبية إلى الكويت

وقال إنه "بعد التوقيع على هذه المذكرة التي تغطي كل الجوانب الخاصة بالاستقدام؛ أصبح الجانب الإثيوبي جاهزًا لإرسال العمالة المنزلية للكويت، والبدء في التنفيذ الآن في الملعب الكويتي"؛ مشيرًا إلى أن "مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم التي وُقّعت أمس الاثنين في أديس أبابا، حضرها عن الجانب الكويتي: رئيسُ الوفد الوزير المفوض في وزارة الخارجية أحمد رشيد النعيمي، ومن هيئة القوى العاملة وليد الخالد وعبدالعزيز خليفة، بحضور سفير الكويت لدى إثيوبيا نايف العتيبي".