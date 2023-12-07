أطراف طفل مقطوعة بجانبه.. "فواجع عن أطفال غزة وعائلاتهم" يرويها طبيب بريطاني

وذكر "بوتوكار" أن "الممرضة التي ساعدته في علاج طفل مبتور الأطراف يبلغ من العمر 3 سنوات، قُتلت قبل 3 ليالٍ مع 12 فردًا من عائلتها"، كما قُتل أحد كبار جراحي التجميل، الذي كان أيضًا زميلًا للطبيب البريطاني، مع 30 فردًا من عائلته في غارة جوية قبل 4 أسابيع.