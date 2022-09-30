"ماكلارين" فوق المرحاض.. صورتان تكشفان ما يمكن لإعصار "إيان" فعله!

ويعد "إيان" واحدًا من أقوى الأعاصير التي تضرب فلوريدا منذ عقود؛ حيث أعلن حاكم الولاية، رون ديسانتيس، أمس الخميس، أن الإعصار تسبب "بفيضانات تحدث مرة كل 500 عام"، فدمّر مدنًا ساحلية وأغرق منازل وأعمالاً تجارية وأدى إلى انقطاع سكان جزر عن العالم.