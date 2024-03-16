بعمر 22 عامًا.. الاتحاد الموريتاني لكرة القدم يعلن وفاة حارس المنتخب "محمد المختار"

وعُرف الشاب الفقيد بحبه الكبير لوطنه، وبموهبته والتزامه وانضباطه، فكان مثالًا بين زملائه للإخلاص في العمل، والالتزام المهني، بأخلاق عالية واحترام كبير. ورغم صغر سنه إلا أن ذلك لم يمنعه من التدرج سريعًا من حراسة مرمى منتخبنا للناشئين، بمنتخبَي الشباب والآمال، حتى وصل سريعًا إلى قائمة المنتخب الوطني الأول.