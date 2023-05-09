تونس.. مقتل عنصر أمن بإطلاق نار والقضاء على المهاجم بمحيط كنيس يهودي

ويتوافد اليهود من أنحاء العالم على جربة للحج في المعبد الذي يعود تاريخه إلى ما قبل أكثر من 2500 عام، ويعد أيضًا مزارًا سياحيًا مهمًا، ويضم إحدى أقدم نسخ التوراة.