تونس.. مقتل عنصر أمن بإطلاق نار والقضاء على المهاجم بمحيط كنيس يهودي

أظهرت صور متداولة حصول إطلاق نار بمحيط كنيس يهودي في جربة التونسية، وفقًا للعربية نت.
وتفصيلاً، ذكرت إذاعة (موزاييك) التونسية، أمس الثلاثاء، أن قوات الأمن تمكنت من القضاء على قاتل فرد أمن بمركز أغير البحري بجزيرة جربة، مشيرة إلى أنه حدث تبادل لإطلاق النار بالمنطقة بعد مقتل فرد الأمن واختفاء سلاحه.
ونقلت إذاعة (ديوان إف.إم) التونسية عن مصادر أمنية قولها إن فرد أمن مفصولاً من الخدمة نفذ الهجوم في جربة، مؤكدة عدم وقوع إصابات بين السياح في الجزيرة، فيما أضافت المصادر أنه جرى تأمين جميع السائحين الموجودين في جربة والمنطقة السياحية بالجزيرة، مؤكدة أن إطلاق النار وقع بالميناء وليس داخل الكنيس اليهودي.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية مساء الثلاثاء أن إطلاقا للنار استهدف كنيسًا يهوديًا في جربة، لكن صحيفة (يديعوت أحرونوت) قالت إن إطلاق النار وقع خارج الكنيس وليس بداخله، مشيرة إلى أنه لم تقع إصابات بين زوار الكنيس.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه جرى إعادة عدد كبير من اليهود الموجودين في الكنيس إلى الفنادق وتأمينهم.
وبدأ يوم الاثنين في جزيرة جربة التونسية الطقوس الرسمية لموسم الحج اليهودي إلى كنيس الغريبة، أقدم المعابد اليهودية في شمال إفريقيا، وسط إقبال كبير من تونس وخارجها ومشاركة رسمية.
ويتوافد اليهود من أنحاء العالم على جربة للحج في المعبد الذي يعود تاريخه إلى ما قبل أكثر من 2500 عام، ويعد أيضًا مزارًا سياحيًا مهمًا، ويضم إحدى أقدم نسخ التوراة.