بعد التحليق 3 ساعات حول المطار.. شاهد لحظة هبوط طائرة دون عجلات

أظهر مقطع فيديو طائرةً خفيفة وهي تهبط على مدرج مطار في أستراليا دون عجلات، بعدما حلّقت لمدة ثلاث ساعات حول المطار حتى تتخلص من الوقود.
وقال مسؤولون إن الطائرة ذات المحركين التوربينيين، من طراز "بيتشكرافت سوبر كينج إير"، وعلى متنها ثلاثة أشخاص؛ كانت قد أقلعت من مطار نيوكاسل شمال سيدني في رحلة طولها 180 كيلومترًا شمالًا إلى بورت ماكواري عندما أطلق الطيار الإنذار.
وخشية وقوع انفجار أو اندلاع حريق، اضطرت أن تدور حول المطار لمدة ثلاث ساعات؛ بهدف التخلص من كمية الوقود في خزانات الطائرة.
وهبطت الطائرة على المدرج بعد حوالى ثلاث ساعات في الساعة 12:20 ظهرًا دون وقوع أي حادث؛ حسب مقطع فيديو نشرته قناة "7 نيوز" الأسترالية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعرضت الطائرة "لمشاكل ميكانيكية"، بينما نقلت هيئة الإذاعة الأسترالية عن ضابط شرطة قوله إن جهاز فتح عجلات الهبوط تعطل.
وقال خبير سلامة الطيران رون بارتش: إن الطيار كان سيقرر العودة إلى نيوكاسل لأن المطار لديه موارد أفضل للاستجابة لحالات الطوارئ مقارنة بما هو متاح في بورت ماكواري.
وأضاف: "لقد قام الطيار بالهبوط بشكل متقن ونجح في إنزال الجميع على الأرض بأمان، وهذه هي النتيجة الأكثر أهمية.. كان من الممكن أن يكون الوضع أسوأ بكثير"؛ مشيرًا إلى أنه "كان عليهم إيقاف تشغيل الوقود وإغلاق الكهرباء لتقليل احتمالية نشوب حريق عند القيام بالهبوط".