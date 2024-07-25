"لعبة العروش".. دراسة تستعين بالمسلسل لحل "لغز قدرة دماغية غامضة"

وأوضح تيم أندروز، كبير معدي الدراسة: "بينما كان يُعتقد أننا نتعرف على الوجوه من خلال معرفة خصائصها البصرية - مثل الميزات والتكوين والملمس - تشير دراستنا إلى أن ذلك يتضمن ربط الوجه بالمعرفة المتعلقة بالشخص، بما في ذلك سمات شخصيته ولغة جسده وتجاربنا الشخصية".