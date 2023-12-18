"لا تتركونا نشيخ".. رسالة مصورة لمحتجزين مسنين إسرائيليين لدى حماس

نشرت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، مساء أمس الاثنين مقطع فيديو لثلاثة محتجزين إسرائيليين كبار في السن، يطالبون بالإفراج عنهم "بأي ثمن".
وفي التفاصيل، بدأ الفيديو الذي نشرته كتائب القسام على حسابها بتطبيق "تلغرام" بعبارة "لا تتركونا نشيخ"، وكُتبت بثلاث لغات، هي: العبرية والعربية والإنجليزية.
وبعد ذلك ظهر 3 مسنين إسرائيليين، وتحدث الشخص الذي في الوسط، وعرَّف عن نفسه بأنه حاييم بري، ويبلغ من العمر 79 عامًا، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وذكر أنه من كيبتوس نير عوز القريبة من غزة، وقال: "أنا موجود هنا مع مجموعة كبار في السن، وكلهم أصحاب أمراض مزمنة، ويعانون ظروفًا قاسية جدًّا".
وأضاف: "نحن جيل بنى الدولة. نحن شركاء في بناء الجيش، وأنا لا أفهم لماذا نحن متروكون هنا؟".
وتابع: "يجب عليك أن تفرج عنا بكل ثمن. نحن لا نريد أن نكون ضحايا لاستهدافات سلاح الجو. أفرج عنا بدون شرط".
وختم رسالته بالقول: "لا تتركونا نشيخ". وبعدها كرر الرسالة ذاتها معه الأسيران الآخران اللذان ظهرا في الفيديو.
وشنت حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي هجومًا مباغتًا وغير مسبوق على إسرائيل، أطلقت عليه اسم "طوفان الأقصى"، واحتجزت فيه أكثر من 250 إسرائيليًّا، نقلتهم إلى داخل القطاع.
وبعد اندلاع الحرب قتلت الغارات الإسرائيلية العشرات منهم، بينما جرى الإفراج عن نساء وأطفال مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال ضمن اتفاق هدنة إنسانية جرى تجديده مرتين.
وتعتقد إسرائيل أن لدى حماس والفصائل الفلسطينية في غزة أكثر من 130 محتجزًا.