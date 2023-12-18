"لا تتركونا نشيخ".. رسالة مصورة لمحتجزين مسنين إسرائيليين لدى حماس

وبعد ذلك ظهر 3 مسنين إسرائيليين، وتحدث الشخص الذي في الوسط، وعرَّف عن نفسه بأنه حاييم بري، ويبلغ من العمر 79 عامًا، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".