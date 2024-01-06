"بروفيسور" السامبا الذي حصد كأس العالم 4 مرات.. وفاة أسطورة البرازيل "ماريو زاغالو"

وقاد البرازيلَ كمدرّب عام 1970 في تشكيلة اعتبرت الأعظم في تاريخ اللعبة، ثمّ كان مدربًا مساعدًا في مونديال الولايات المتحدة 1994، وعاد ليدرّب البرازيل عام 1998 عندما خسرت البرازيل النهائي ضد فرنسا.