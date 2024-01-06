"بروفيسور" السامبا الذي حصد كأس العالم 4 مرات.. وفاة أسطورة البرازيل "ماريو زاغالو"

توفّي الأسطورة البرازيلي "ماريو زاغالو" بطل العالم في كرة القدم 4 مرات مع منتخب البرازيل كلاعب، ومدرّب ومساعد مدرّب، عن 92 عامًا.
وجاء في إعلان مقتضب على حسابه الرسمي على انستغرام.: "نبلغكم ببالغ الحزن بوفاة بطل العالم الأبدي أربع مرات ماريو زاغالو".
تابع البيان، وفق "سكاي نيوز عربية": "والد مخلص، جدّ محبّ، صهر حنون، صديق وفي، محترف بطل، وإنسان عظيم، وطني ترك لنا إرثًا من الإنجازات العظيمة".
وأحرز "زاغالو"، الملقب بالـ"بروفيسور"، لقبَ كأس العالم كلاعب مرتين في 1958 و1962، وكمدرب في 1970، وكمساعد مدرب في 1994.
ولعب الجناح السابق دورًا هامًّا في التشكيلة التي أحرزت لقبَي المونديال في 1958 و1962، مع الأسطورة "بيليه".
وقاد البرازيلَ كمدرّب عام 1970 في تشكيلة اعتبرت الأعظم في تاريخ اللعبة، ثمّ كان مدربًا مساعدًا في مونديال الولايات المتحدة 1994، وعاد ليدرّب البرازيل عام 1998 عندما خسرت البرازيل النهائي ضد فرنسا.
وعادل إنجازه لاحقًا بإحراز لقب المونديال كلاعب ومدرب كل من الألماني فرانتس بكنباور "1974 و1990"، والفرنسي ديدييه ديشان "1998 و2018".
ولـ"زاغالو" بصمة واضحة في كرة القدم الخليجية؛ حيث درب الجيل الذهبي لمنتخب الكويت في السبعينيات، وقاده لإحراز بطولة كأس الخليج عام 1976.
وساهم "زاغالو" بقيادة منتخب الإمارات لمشاركته المونديالية الوحيدة، في بطولة كأس العالم 1990، قبل أن يتمّ استبداله خلال البطولة بمواطنه "كارلوس ألبرتو بيريرا"، كما درب المنتخب السعودي في الفترة بين 1981 و1984.