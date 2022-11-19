فيديو غريب من الصين.. شاهد ما يفعله قطيع أغنام منذ أسبوعين

ومع ذلك أشارت التقارير إلى أن بكتيريا تسمى الليستريات تجعل بعض الحيوانات تبدو مشوشة وتبدأ في الدوران؛ حيث تؤدي هذه البكتيريا إلى التهاب في جانب واحد من الدماغ، وأحيانًا يصل الأمر إلى شلل في الجانب المصاب، وبسببه تتصرّف الأغنام بطريقة غريبة.