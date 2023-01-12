بعد عطل أرجأ وألغى 11300 رحلة.. شركات طيران أمريكية تتوقع عودة العمليات اليوم

توقعت شركات طيران أمريكية عودة العمليات إلى طبيعتها اليوم الخميس، بينما تكثف إدارة الطيران الفيدرالية جهودها؛ لمعرفة سبب العطل الإلكتروني الذي أدّى إلى توقف رحلات الطيران فضلًا عن الحيلولة دون تكراره.
وأرجئت أو ألغيت، أمس الأربعاء، أكثر من 11300 رحلة طيران أمريكية، وفقًا لموقع "فلايت أوير" الإلكتروني.
ويعتبر هذا هو أول توقف عام على مستوى الولايات المتحدة لرحلات الطيران في نحو 20 عامًا.
وقالت شركات كبيرة منها دلتا إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز وساوث ويست إيرلاينز إنها تتوقع عودة العمليات إلى طبيعتها اليوم الخميس.
وحال العطل الإلكتروني في إدارة الطيران الفيدرالية دون إصدار المطارات التحذيرات المحدّثة المرتبطة بالسلامة التي تنبه الطيارين من مخاطر محتملة مثل إغلاق مدارج الطائرات أو تعطل المعدات أو أعمال البناء، الأمر الذي أدى إلى توقف الرحلات مؤقتًا، وفق "سكاي نيوز عربية".
وذكر مسؤولون في الإدارة الفيدرالية أن مراجعة مبدئية للواقعة خلصت إلى وجود ملف تالف في قاعدة البيانات، لكنهم أضافوا أنه لا يوجد أي أدلة على هجوم إلكتروني وأن التحقيقات مستمرة.
وقال أشخاص مطلعون على المراجعة، طلبوا عدم كشف هوياتهم، إن هذا الملف نفسه عطل النظامين الأساسي والاحتياطي.