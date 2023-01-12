بعد عطل أرجأ وألغى 11300 رحلة.. شركات طيران أمريكية تتوقع عودة العمليات اليوم

وحال العطل الإلكتروني في إدارة الطيران الفيدرالية دون إصدار المطارات التحذيرات المحدّثة المرتبطة بالسلامة التي تنبه الطيارين من مخاطر محتملة مثل إغلاق مدارج الطائرات أو تعطل المعدات أو أعمال البناء، الأمر الذي أدى إلى توقف الرحلات مؤقتًا، وفق "سكاي نيوز عربية".