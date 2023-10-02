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استدارت بسرعة وبعدها وقع الحادث.. شاهد ما حدث لحافلة ركاب خارجة عن السيطرة
كشف فيديو مروع عن اللحظة التي انحرفت فيها حافلة ركاب عن الطريق، واتجهت مباشرة نحو أحد الأنهار بالهند؛ مما أسفر عن إصابة ستة ركاب.
وحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، وقع الحادث يوم 28 سبتمبر الماضي في ولاية ماديا براديش وسط الهند.
ويُظهر فيديو التقطته كاميرا حافلة أخرى، كيف كانت الحافلة الزرقاء تسير بسرعة رغم الدوران في الطريق، وقد فَقَد السائق السيطرة عليها؛ حيث توجهت بسرعتها مباشرة لتسقط في النهر.
وعلى الفور، أسرع عدد من المارة نحو النهر وتمكنوا من إخراج 25 شخصًا كانوا على متن الحافلة، التي انقلبت على جانبها وغاصت بسرعة في المياه.
وحسب سلطات الولاية، فقد أصيب ستة ركاب بجروح.
وبعد تحقيق فوري، أرجعت السلطات المحلية الحادث إلى انفجار إطار الحافلة؛ مما تسبب في فقدان السيطرة عليها.