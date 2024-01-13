تحذير للراغبين في الإنجاب.. "خاصية في السيارات" تؤثّر على خصوبة الرجال

ووجد البحث أن العمال ذوي الياقات الزرقاء "مثل عمال البناء والمصانع" الذين يعملون في وظائف تتطلّب جهدًا بدنيًّا كبيرًا، يكون لديهم حيوانات منوية أعلى بنسبة 50 في المئة تقريبًا من نظرائهم من ذوي الياقات البيضاء الذين يعملون في المكاتب.