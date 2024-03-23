لجنة التحقيق الروسية تعلن ارتفاع عدد قتلى "هجوم ضاحية موسكو" إلى 93 قتيلًا

وكان مسلحون يرتدون ملابس مموهة، قد فتحوا النار من أسلحة آلية على أشخاص خلال حفل موسيقي في قاعة (كروكس سيتي) بالقرب من موسكو يوم الجمعة؛ في واحدة من أسوأ الهجمات التي تشهدها روسيا منذ سنوات.