لجنة التحقيق الروسية تعلن ارتفاع عدد قتلى "هجوم ضاحية موسكو" إلى 93 قتيلًا

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، ارتفاع عدد قتلى "هجوم ضاحية موسكو" إلى 93 قتيلًا.
وكان مسلحون يرتدون ملابس مموهة، قد فتحوا النار من أسلحة آلية على أشخاص خلال حفل موسيقي في قاعة (كروكس سيتي) بالقرب من موسكو يوم الجمعة؛ في واحدة من أسوأ الهجمات التي تشهدها روسيا منذ سنوات.
وذكرت وسائل إعلام روسية أن انفجارًا ثانيًا وقع داخل المبنى، كما أشارت تقارير إلى أن بعض المسلحين تحصنوا داخل المكان.
وكان مدير جهاز الأمن الاتحادي الروسي قد أبلغ رئيس البلاد فلاديمير بوتين باعتقال 11 مشتبهًا في الهجوم قرب موسكو؛ منهم 4 ضالعين على نحو مباشر.