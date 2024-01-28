"خرج عن السيطرة".. شاهد حريقاً التهم مساحات واسعة من موقع بلائحة التراث العالمي

كافح عناصر الإطفاء في الأرجنتين، السبت، حريقاً "خرج عن السيطرة" في حديقة لوس أليرسيس الوطنية في باتاغونيا، وقد دمّر حتى الآن نحو 600 هكتار من الموقع؛ المدرج على لائحة اليونسكو للتراث العالمي، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية (تيلام).