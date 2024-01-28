"خرج عن السيطرة".. شاهد حريقاً التهم مساحات واسعة من موقع بلائحة التراث العالمي
كافح عناصر الإطفاء في الأرجنتين، السبت، حريقاً "خرج عن السيطرة" في حديقة لوس أليرسيس الوطنية في باتاغونيا، وقد دمّر حتى الآن نحو 600 هكتار من الموقع؛ المدرج على لائحة اليونسكو للتراث العالمي، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية (تيلام).
في منتصف فصل الصيف في النصف الجنوبي من الكوكب، وصلت الحرارة إلى مستويات قياسية تجاوزت 40 درجة مئوية هذه الأيام في باتاغونيا الأرجنتينية، وهي منطقة صحراوية عادة ما تكون باردة وعاصفة في أقصى جنوب البلد.
ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن الوكالة الرسمية بالأرجنتين، أن الإطفائيين في مقاطعة تشوبوت يحاولون منع امتداد النيران إلى مدينتي إيسكويل وتريفلين المجاورتيْن، على بُعد نحو 2000 كيلومتر جنوب غربي العاصمة بوينس آيرس.
وقال ماريو كارديناس رئيس قسم الإطفاء والاتصالات والطوارئ في الحديقة الوطنية التي تم إعلانها ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو عام 2017، إن "الحريق خرج عن السيطرة".
واندلع الحريق مساء الخميس وأتى على أكثر من 577 هكتاراً من الغابات تمتد إلى خارج محيط الحديقة، بحسب المصدر نفسه.
وأوضح "كارديناس" أن الظروف "غير مواتية لشدة الرياح وارتفاع درجات الحرارة، وهذا يجعل عملنا صعباً للغاية".
ويستعر الحريق في منطقة مجرى سينتينيلا قرب خليج روزاليس، بحسب وكالة تيلام.
ودفعت درجات الحرارة القياسية في باتاغونيا الأرجنتينية، مقاطعتي تشوبوت وريو نيغرو، إلى إعلان حالة الطوارئ بسبب خطر الحرائق حتى أبريل.
ويعد هذا الموقع أهم كنوز الأرجنتين الطبيعية، حيث تغطي حديقة لوس أليرسيس 188379 هكتاراً مع منطقة عازلة تناهز مساحتها 207313 هكتاراً.
وشكّلت التجمعات الجليدية المتعاقبة مناظر طبيعية للمنطقة وأوجدت مجموعة متنوعة من الأشكال المذهلة مثل الدوائر الجليدية، وبحيرات المياه الصافية، والوديان المعلقة، والجبال الصخرية.
وهي موطن لبعض آخر البقع المتبقية من غابات باتاغونيا المتجاورة، إضافة إلى عديدٍ من الأنواع المستوطنة والمهدّدة من النباتات والحيوانات، من بينها أقدم مجموعة من السرو الباتاغوني.