القاهرة.. أول تعليق من النيابة العامة على حريق مبنى وزارة الأوقاف

وقالت النيابة العامة في بيانها: "كانت النيابة العامة قد تلقت يوم السبت، الموافق للخامس من شهر أغسطس الجاري، إخطاراً بنشوب حريق بمبنى وزارة الأوقاف بالقاهرة؛ ما أسفر عن تلف محتويات بالمبنى دون وقوع إصاباتٍ أو وفياتٍ".