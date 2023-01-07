مسؤول كويتي يتعرّض للسرقة بافتتاح خليجي 25.. فيديو: "شقّوا جيبي وسرقوا محفظتي"

وكان الاتحاد الكويتي لكرة القدم قد أعرب، أمس الجمعة، في بيان، عن استيائه الشديد من سوء التنظيم في مراسم حفل افتتاح كأس خليجي 25 في مدينة البصرة العراقية، وما نتج عنه من تدافع جماهيري وازدحام شديد تسبب في تعذر دخول ممثل أمير البلاد الشيخ فهد ناصر الصباح الأحمد للملعب لحضور مراسم الافتتاح؛ حفاظًا على سلامته وسلامة الوفد المرافق له.